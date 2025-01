MPRJ denuncia médica por injúria racial contra técnica em enfermagem

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio da 2ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal Especializada, ofereceu denúncia contra uma médica pelo crime de injúria racial. O caso ocorreu na manhã de 1º de abril de 2024, na Maternidade Escola da UFRJ, localizada na Rua das Laranjeiras, na Zona Sul.

De acordo com a denúncia, a médica teria proferido palavras de cunho racista contra uma técnica em enfermagem durante um desentendimento no ambiente de trabalho. Ao questionar a organização das tarefas, a vítima foi insultada com frases como: "Vai trabalhar como? Vai lavar? Vai passar? Eu vou te colocar no tronco!", em uma referência ao período da escravidão.

O promotor de Justiça Alexandre Themístocles afirma que a conduta da denunciada feriu a honra e a dignidade da vítima, reforçando estereótipos racistas e a ideia preconceituosa de que pessoas negras não seriam aptas para trabalhos intelectuais.

Na denúncia oferecida à Vara Criminal da Comarca da Capital, o MPRJ requer a condenação da denunciada à pena privativa de liberdade prevista para o crime de injúria racial. Além disso, a fixação de um valor mínimo para reparação dos danos morais sofridos pela vítima.