São Gonçalo realiza operação de ordenamento urbano

A Prefeitura de São Gonçalo, por meio da Subsecretaria de Fiscalização de Posturas, realizou na noite desta sexta-feira (17) uma operação de choque de ordem nos bairros do Gradim, Camarão e Paraíso. O objetivo da ação foi averiguar denúncias de irregularidades em bares e restaurantes da região, com foco no cumprimento das normas de ordenamento urbano e na promoção do bem-estar da comunidade.

Durante a operação, as equipes de fiscalização concentraram seus esforços na identificação e verificação de diversas infrações, como poluição sonora, obstrução de calçadas e o uso irregular do espaço público. A poluição sonora foi uma das principais infrações verificadas; também foram registradas ocorrências de obstrução de calçadas, com o uso indevido de degraus, mesas, cadeiras e outros objetos que dificultam a livre circulação de pedestres. Além disso, diversos estabelecimentos foram notificados por utilizarem calçadas e vias públicas para a colocação de mesas e cadeiras sem a devida autorização obrigatória.

A Subsecretaria de Fiscalização de Posturas destacou que a operação atende a uma demanda crescente da população, que tem se queixado da obstrução das vias públicas e da invasão do espaço urbano por parte desses estabelecimentos. Ao todo onze estabelecimentos foram intimados ou notificados, dentre os quais um multado e um fechado. Agentes da Secretaria de Meio Ambiente e Transportes e da Guarda Municipal participaram da ação.

Os estabelecimentos notificados durante a operação receberam prazos para regularizar a situação, sob risco de novas medidas, incluindo a possibilidade de interdição, caso as infrações não sejam corrigidas. A Prefeitura reforçou a importância do cumprimento das normas para garantir a segurança e a mobilidade urbana, assegurando um ambiente mais acessível e ordenado para todos os cidadãos.