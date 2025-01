Em festa no Rio de Janeiro, Pabllo Vittar curte e beija vários 'bofes'

A cantora Pabllo Vittar foi vista beijando muito durante uma festa no Rio de Janeiro, no início desse mês. Pabllo estava na festa gay Guapo e aproveitou para curtir muito. Solteira, a cantora drag queen, de 31 anos, deixou o local já no amanhecer do dia.

Ela aproveitou para beijar vários 'boys magia' que estavam no evento. Há um vídeo circulando nas redes que flagra Pabllo desmontada e de costas. Em seguida, ela aparece beijando o um rapaz.

Em outro momento, ela anda com seguranças, para próxima de uma grade para atender um fã e tasca um beijão na boca do moço.

Leia também:

▶ Homem é detido após descumprir medida protetiva em Maricá

▶ Alexandre Frota tem pedido de gratuidade de Justiça negado; Entenda

“A gente avistou a Pabllo lá nos maiores amassos com as gays. E como meu amigo é superfã dela, a gente foi falar com ela. E não é que a Caique safada deu um beijo na boca da Pabllo”, disse o autor do vídeo postado nas redes sociais.



A publicação contou com outros comentários dos internautas que relataram a "pegação" de Pabllo Vittar durante a festa: "Meu amigo também beijou ela", escreveu um internauta. "Pode jogar água que ela estava passando o rodo (risos)", escreveu outra. A própria Pabllo deixou um comentário no post. "Que delícia", escreveu ela.