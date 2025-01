Botafogo se aproxima da contratação de Wendel, volante do Zenit

O Botafogo se aproxima de anunciar a contratação do volante Wendel, do Zenit, da Rússia. O jogador, de 27 anos, deve retornar ao futebol brasileiro para atuar no Glorioso. O clube russo já aceitou a proposta de compra dos direitos do atleta feita pelo Alvinegro.

Agora, resta a parte burocrática para que o negócio tenha um desfecho positivo para o Alvinegro. O jogador já havia acertado o salário com o Botafogo na semana passada. Ele topou o projeto do clube por acreditar que estaria mais próximo de uma convocaçã para a Seleção brasileira.



O volante decidiu se inspirar nos casos recentes de Luiz Henrique e Igor Jesus, que retornaram ao Brasil e foram lembrados pelo técnico do Brasil, Dorival Júnior. Ambos, inclusive, tiveram boas atuações com a amarelinha.

Wendel marcou dois gols e deu 11 assistências, em 19 partidas, na atual temporada. Revelado pelo Fluminense, o volante também passou pelo Sporting, de Portugal, antes de chegar ao futebol russo em outubro de 2021.



O Botafogo também negocia com o Zenit a venda de Luiz Henrique. Os russos devem comprar o atacante por 35 milhões de euros (R$ 202 milhões). As negociações acontecem de forma independente.