Estudante carioca conta para mãe que passou em medicina na UERJ e viraliza nas redes sociais

Na última quarta-feira (15), a estudante carioca Ana Beatriz Bezerra, de 23 anos, viralizou nas redes sociais com um vídeo emocionante. Na gravação, a estudante conta para sua mãe que passou no curso de medicina na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj). O vídeo — gravado pela irmã — chegou a quase meio milhão de visualização.

A mãe de Ana, Eliene Bezerra, é vendedora de lanches no centro do Rio há 10 anos, sustento que permitiu a Ana fazer o curso pré-vestibular online para medicina, até ela ganhar uma bolsa de 100% de desconto em uma unidade estudantil.

No relato de Ana, ela tentou o curso mais concorrido da universidade por 5 anos. Também compartilhou nas redes sociais que não tem um bom computador, e por causa disso estudou com caderno e tablet.

A colocação que a jovem conquistou foi o 8° lugar. Ela já havia cursado um semestre de enfermagem em uma faculdade particular com bolsa do Prouni em 2022; em 2024 até passou em Biologia na Unirio, mas persistiu no curso dos sonhos.