Casa das Artes de SG recebe exposição 'Artistas e Intelectuais Negros: Narrando histórias para outros futuros' nesta sexta, 17

A exposição foi possível por meio dos recursos recebidos do Edital Lei Paulo Gustavo do município de São Gonçalo - Foto: Divulgação

A exposição foi possível por meio dos recursos recebidos do Edital Lei Paulo Gustavo do município de São Gonçalo - Foto: Divulgação

Será inaugurada nesta sexta-feira a exposição “Artistas e Intelectuais Negros - Narrando histórias para outros futuros possíveis”, na Casa das Artes Prof. Helter Jerônimo Barcellos, no Zé Garoto, em São Gonçalo. Com abertura oficial às 18h, a exposição tem como objetivo dar visibilidade às colaborações históricas de artistas e pensadores negros.

A exposição foi possível por meio dos recursos recebidos do Edital Lei Paulo Gustavo, do município de São Gonçalo, e surgiu de uma ideia da curadora Clea Marcelino, durante sua pós-graduação na IFRJ-Niterói.

Leia também:

"Sextou" com sol: Previsão aponta tempo firme e muito calor para este fim de semana

Queda de helicóptero mata duas pessoas em São Paulo

“A ideia nasceu do desejo de criar uma galeria virtual que desse visibilidade à produção artística e intelectual de artistas negros no Brasil. Agora, essa iniciativa ganha forma física com recursos como fotografias, textos e imagens das obras, que trazem à tona histórias e trajetórias marcantes”, explica a escritora e uma das expositoras Renatta Toledo, 47.

Um dos principais objetivos do evento artístico é trazer à tona memórias negras, combater o racismo por meio da cultura e desconstruir a hegemonia branca que ainda molda os padrões na arte brasileira.

"É uma oportunidade de valorizar os artistas negros, garantindo que suas histórias sejam contadas e suas contribuições reconhecidas, além de inspirar outros a imaginarem novos futuros possíveis. [...] O objetivo é para não esquecermos de nós mesmos, para resgatarmos nossa memória e acreditarmos em nossa capacidade de criar. Cada obra e cada narrativa apresentada na exposição carrega um convite para refletir, para construir pontes entre passado e futuro, e para renovar a crença de que um mundo mais justo e plural é possível", explicou a escritora.

“A exposição reforça a importância da representatividade, especialmente em uma cidade como São Gonçalo, marcada por sua diversidade cultural. Serve como ponto de partida para diálogos sobre desigualdade, racismo estrutural e as potencialidades da arte e do pensamento na construção de sociedades mais justas. Narrar histórias negras voltadas para futuros possíveis significa subverter a lógica do apagamento histórico, ressignificando identidades e oferecendo caminhos inspiradores para jovens negros que buscam se reconhecer e se projetar no mundo”, acrescenta.

A escritora completa que "ainda não parou para pensar na experiência de participar da exposição". "Talvez seja algo que só se torne realmente concreto quando eu estiver lá, caminhando entre as obras, ouvindo as histórias e sentindo a força de cada narrativa ao vivo. Acho que é naquele momento, estando presente, que tudo vai fazer sentido - quando o impacto do que está sendo exposto, da história e das vozes que nos precederam se manifestar de forma palpável. Até lá, a expectativa de estar nesse espaço já me emociona, mas acredito que a verdadeira transformação virá ao vivenciá-lo por completo hoje à noite”, completa, fazendo um convite a toda a população.

Serviço:

Exposição: Artistas e Intelectuais Negros: Narrando histórias para outros futuros possíveis

Local: Casa das Artes - Rua Cel. Moreira César, S/N - Zé Garoto, São Gonçalo

Data: 17/01 até 15/02

Hora: 18h

Entrada Gratuita

Classificação livre



*Sob supervisão de Cyntia Fonseca