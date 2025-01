Segurança de Eduardo Paes é baleado durante tentativa de assalto na Zona Norte do Rio

Integrantes da equipe de segurança do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), foram vítimas de uma tentativa de assalto na última quinta-feira (16), quando circulavam pelas ruas do Andaraí, na Zona Norte da cidade. O caso é investigado pela 19ª DP (Tijuca), que busca informações sobre os criminosos envolvidos na ação.

De acordo com informações preliminares, um guarda municipal estava acompanhado um policial militar conduzindo um carro descaracterizado, usado para acompanhar o prefeito em ações externas. O veículo se dirigia para a Gávea, onde buscaria Paes em sua residência.

Os criminosos estavam em outro veículo e abordaram a viatura na altura da Rua França Júnior, no Andaraí. O policial militar reagiu e houve um tiroteio. Apenas Edgar foi atingido.

O guarda municipal foi levado para o Hospital Municipal Salgado Filho, onde recebeu atendimento médico e foi liberado. O PM não sofreu ferimentos.

Em nota, a Polícia Civil informou que o carro usado pelos criminosos já foi encontrado e passará por perícia. Os assaltantes ainda não foram localizados.

A Prefeitura do Rio e o prefeito Eduardo Paes ainda não se manifestaram sobre o ocorrido.