Eduardo Paes e Rodrigo Neves entregam dossiê para candidatura Rio-Niterói ao Pan de 2031

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, e o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, oficializaram publicamente a candidatura das duas cidades como postulantes a sede dos Jogos Pan-Americanos de 2031 na tarde desta quinta-feira (16).

O evento aconteceu no Centro de Treinamento do COB no Parque Aquático Maria Lenk. Os prefeitos encontraram com Marco La Porta, presidente do Comitê Olímpico do Brasil (COB) para a entrega da documentação.

Eduardo Paes lembrou a organização do Rio nos Jogos Olímpicos de 2016. Ele contou como houve a ideia da candidatura em conjunto para o evento e brincou com Rodrigo Neves sobre: "O maior orgulho que eu tenho é dizer que eu sou um prefeito olímpico, não são muitos que tiveram esse privilégio. Foi uma experiência e um aprendizado enorme, mas dá um trabalho louco. Não é simples. Quando recebi o convite de pleitear eu topei logo, afinal, ele é primo rico, Niterói, tem muito dinheiro de sheik árabe."

Paes também ressaltou a importância de grandes eventos como este na Cidade Maravilhosa: "Grandes eventos são transformadores e oportunidades para transformar a cidade. É importante explicar isso para os cariocas e também para os moradores de Niterói. Lembrando que quando o Rio ganhou o direito de sediar 2016, eu fui em 2009, fui em Atenas, fui em Barcelona. E em todas essas cidades as transformações ocorreram", contou.

Rodrigo Neves, prefeito da Cidade Sorriso, afirmou que há um distanciamento suficiente dos Jogos Pan-Americanos do Rio em 2007 e também defendeu a estrutura que a capital do estado tem para eventos desse porte: "A gente tem uma geração se pensarmos de 2007 e a 2031. O menino que nasceu em 2007, se teve a oportunidade de desenvolvimento, provavelmente em 2031, ele estará completando sua faculdade. Temos uma geração entre os dois eventos, então tem um tempo razoável para a gente pleitear outro Pan-Americano. Tivemos um aprendizado nesse período. O Rio de Janeiro é um exemplo de sede para muitos eventos internacionais e a estrutura está toda pronta", afirmou.