Hospital da Unimed no Leste Fluminense, em São Gonçalo, suspende atividades

Hospital fica no bairro do Camarão, em São Gonçalo - Foto: Divulgação

Hospital fica no bairro do Camarão, em São Gonçalo - Foto: Divulgação

A direção do Hospital Leste Fluminense, localizado no bairro Camarão, em São Gonçalo, anunciou que vai suspender suas atividades assistenciais a partir do 1º de fevereiro de 2025. A decisão foi tomada por motivos operacionais e institucionais, conforme comunicado oficial divulgado pela unidade.

Com a interrupção dos serviços, alguns funcionários serão desligados, enquanto outros, que trabalham de forma terceirizada, terão seus contratos de prestação de serviços suspensos. Para minimizar os impactos sociais dessa medida, a administração do hospital afirmou estar buscando alternativas para realocar os colaboradores em outras unidades da Unimed e em outros estabelecimentos de saúde.

Leia também:

Maricá vence o Boavista e assume a ponta do Campeonato Carioca

Niterói faz operação de combate ao furto de energia elétrica nas ruas do Centro

Inaugurado em 2015, o Hospital Leste Fluminense está situado na Avenida Santa Maria, no bairro Camarão. A unidade possui um centro cirúrgico e leitos de UTI pediátrica e neonatal, oferecendo serviços essenciais à população local.

Cronograma de Suspensão de Atividades

15/01: Início da transferência de pacientes pediátricos para o Hospital Itaipu.

Até 31/01: Transferência gradual dos pacientes adultos para outros hospitais da rede credenciada da Unimed.