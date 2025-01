Justiça determina interdição do Camelódromo por tempo mínimo de 30 dias

A Justiça determinou a interdição do Camelódromo da Uruguaiana por pelo menos 30 dias. A decisão ocorre alguns dias após o incêndio que destruiu parte do local, no último domingo (12).

A interdição foi pedida pelo Ministério Público estadual até que sejam feitas adaptações no Camelódromo para evitar novos riscos de incêndio.

Segundo o MP, a Justiça negou duas vezes uma ação para a interdição do lugar, em 2023 e em 2024, por entender que já havia providências sendo tomadas pelas entidades responsáveis, como o Corpo de Bombeiros e a Prefeitura do Rio e que, portanto, não haveria necessidade de interdição.

O assunto vinha sendo discutido em audiências entre o MP, o Corpo de Bombeiros e representantes do Camelódromo, da prefeitura e do governo do estado. Mas a discussão não evitou a destruição do espaço e o prejuízo de milhares de reais em mercadoria, provocados pelo fogo, no último fim de semana.

Na decisão que estabeleceu a interdição, o juiz Daniel Calafate Brito lembrou que o incêndio no mercado popular da Uruguaiana não tomou maiores proporções porque aconteceu num domingo, dia de pouco movimento.