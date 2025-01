Procon-RJ: Megaoperação identifica 11 postos de gasolina com irregularidades

Uma megaoperação realizada pelo Procon-RJ nesta quinta-feira (16) identificou 11 postos de gasolina com irregularidades no Rio de Janeiro.

Os agentes fiscalizaram diversos postos e lojas de conveniência desde a última quarta (15) e encontraram infrações como bombas de combustíveis com defeito, que forneciam até 1,5 litro a menos que o pago pelos consumidores.

O Procon constatou a falta de medidores de volumes, preços em produtos expostos como lubrificantes e alimentos mal armazenados, muitos vencidos ou sem informações sobre manipulação e data de validade.

Também foram constatados problemas graves, como a presença de fezes de roedores nas cozinhas de lojas de conveniência. Alguns estabelecimentos foram autuados por derramamento de óleo no solo, captação irregular de recursos hídricos e uma suspeita de vazamento de gás.

Leia também

Hospital da Unimed no Leste Fluminense, em São Gonçalo, suspende atividades

Alerta contra a dengue: com mais de 800 casos em todo estado, população pode ajudar a eliminar focos do mosquito



Os postos e conveniências autuados são localizados em diversos bairros do Rio, como Inhaúma, Barra da Tijuca, Jardim Gramacho, Andaraí, Engenho da Rainha, Bento Ribeiro e Sulacap.

Segundo o Secretário de Estado de Defesa do Consumidor, Gutemberg Fonseca, a operação foi extremamente importante para garantir a qualidade dos serviços prestados aos consumidores. “Não toleraremos desrespeito ao cidadão e seguiremos firmes, atuando de forma integrada com outros órgãos para garantir que o consumidor não seja lesado”.

O Presidente do Procon-RJ, Marcelo Barboza, destacou que a autarquia atua de forma rigorosa para coibir abusos. “As autuações feitas durante a operação reforçam a importância de práticas regulares de fiscalização e mostram que não há espaço para negligência”, afirma.

A ação do Procon contou com a participação de diversas entidades, incluindo a Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor (SEDCON), a Agência Nacional de Petróleo (ANP), as polícias Civil e Militar, Instituto Estadual do Ambiente (INEA), além de representantes das Águas do Rio e da Light.