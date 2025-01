Naturgy anuncia redução nas tarifas de gás natural a partir de fevereiro

A Naturgy divulgou nesta quarta-feira (15) que as tarifas de gás natural serão reajustadas a partir do dia 1º de fevereiro. A alteração refletirá uma redução nos custos, resultante da diminuição no preço de aquisição do gás natural fornecido pela Petrobras.

Os clientes localizados na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, atendidos pela Ceg, serão beneficiados com as seguintes reduções médias nas tarifas:

Residencial (7m³/mês): -1,78%

Comercial (400m³/mês): -1,85%

Postos de GNV: -3,97%

Indústrias (3Mm³/mês): -3,76%

Para os clientes do interior do estado, atendidos pela Ceg Rio, os reajustes serão menores, mas também significativos:

Residencial (7m³/mês): -0,48%

Comercial (400m³/mês): -0,56%

Postos de GNV: -0,23%

Indústrias (3Mm³/mês): -0,18%

De acordo com a companhia, cerca de 1 milhão de clientes serão diretamente beneficiados por essa redução nos mercados residencial, comercial, industrial e de GNV. O estado do Rio de Janeiro, que é líder no uso de GNV no país, possui aproximadamente 1,7 milhão de veículos leves convertidos e mais de 700 postos abastecedores.