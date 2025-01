Porto da Pedra seleciona componentes para alegoria; Saiba mais

Na contagem regressiva para o desfile do Carnaval 2025, que acontecerá no dia 1º de março, a Porto da Pedra vai selecionar componentes para atuar em uma das alegorias que ilustrarão o enredo “A História que a Borracha do Tempo Não Apagou”. Responsável por escolher os participantes, Aline Kelly, diretora artística da vermelha e branca, explicou como será o processo de escolha dos integrantes.

“Não há necessidade da pessoa ser ator ou dançarino, pelo contrário, o que estamos buscando são integrantes que possam se dedicar aos ensaios porque nós vamos ter, além do compromisso dos treinos, aulas de preparação teatral, dança e conhecimento corporal para que este grupo tenha um grande desempenho e emocione o público que vai prestigiar a passagem da Porto da Pedra na Avenida”, disse Aline.

Para candidatar-se à vaga, os interessados devem ter mais de 18 anos e disponibilidade para a maratona de aulas e ensaios até a semana do carnaval. Mais informações e inscrições pelo whatsapp (21) 97928 8725 ou (21)965891567.

Vagas para alas

Para quem não tem tem disponibilidade para as aulas mas quer representar o Tigre de São Gonçalo na busca do título da Série Ouro, ainda há vagas nas alas da comunidade e também na Ala Tigre Carioca, cujos ensaios acontecem duas vezes por semana no Rio de Janeiro. Para este ano, a escola inovou e está fazendo as inscrições de seus componentes no próprio site.

Os interessados em fazer parte das alas da comunidade, devem acessar https://www.sociodotigre.com.br/ e preencher o formulário que está disponível de forma gratuita, no entanto, a presença nos ensaios, realizados todas as quintas-feiras, é obrigatória. Para quem mora no Rio de Janeiro e não tem disponibilidade de ir até a quadra semanalmente, a possibilidade está na ala Tigre Carioca, comandada por Paulo Henrique Pereira. Os foliões apaixonados ensaiam às segundas-feiras, sempre às 19h, em frente à Prefeitura do Rio de Janeiro, próximo à saída do metrô Cidade Nova. Nestas alas, há uma taxa de inscrição. Para mais informações, o contato também é realizado via WhatsApp: (21) 99943-0339.