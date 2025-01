São Gonçalo realiza primeira edição do Oportunidades de 2025

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de São Gonçalo, com a Subsecretaria de Trabalho, irá realizar, nesta sexta-feira (17), a primeira edição do Programa Oportunidades do ano de 2025, disponibilizando mais de 100 vagas de emprego em diversas áreas para os gonçalenses. O programa visa encaminhar gonçalenses para vagas de emprego e acontece através de uma parceria com o Sistema Nacional de Emprego (Sine). Esta edição acontecerá no Pátio Alcântara, das 10h às 16h.

O Oportunidades tem como objetivo facilitar o acesso da população aos serviços da Casa do Empreendedor e do Sistema Nacional de Emprego (Sine). Durante a realização do programa serão feitos encaminhamentos de vagas de emprego, através de equipes do Sine, além de serviços para quem é Microempreendedor Individual (MEI), como: regularização de débitos, inscrição municipal e cadastros.

Confira a lista das vagas que serão disponibilizadas a seguir:

- 15 vagas para instalador e reparador de redes e cabos telefônicos: para pessoas do sexo masculino, com experiência comprovada na carteira, com ensino médio completo, idade entre 20 e 50 anos e habilitação na categoria B;

- 12 vagas para atendente de lanchonete: aceita ser o primeiro emprego, para pessoas de ambos os sexos com idade entre 18 a 27 anos e ensino médio completo;

- 10 vagas para pintor de obras: para pessoas do sexo masculino com idade entre 25 e 55 anos, com experiência comprovada na carteira e fundamental incompleto;

- 10 vagas para servente de pedreiro: para pessoas do sexo masculino, com experiência comprovada na carteira, idade entre 22 e 55 anos e fundamental incompleto;

- 9 vagas para operador de empilhadeira: para pessoas de ambos os sexos, para pessoas com um ano de experiência, ensino médio completo e carteira de habilitação.

- 8 vagas para fiscal de loja: com experiência na área de vigilância ou tendo servido o exército, para pessoas do sexo masculino, com ensino médio completo;

- 7 vagas de fiscal de prevenção: com experiência comprovada na carteira, para pessoas do sexo masculino, com ensino médio completo;

- 5 vagas para repositor de mercadorias: para pessoas do sexo masculino, com idade entre 20 e 40 anos, com experiência comprovada na carteira e fundamental completo;

- 5 vagas para açougueiro: com experiência comprovada na área, para pessoas de ambos os sexos e fundamental completo;

- 5 vagas para auxiliar de açougue: para pessoas de ambos os sexos, com experiência na carteira e fundamental completo;

- 5 vagas para auxiliar de padaria: com experiência ou vivência em padaria, para pessoas de ambos os sexos, com fundamental completo;

- 5 vagas para repositor de FLV (Hortifruti) e repositor de perecíveis: com disponibilidade para entrar em câmara fria, para pessoas do sexo masculino e com ensino médio completo;

- 5 vagas para conferente de logística: para pessoas de ambos os sexos, com experiência e com ensino médio completo;

- 4 vagas para ajudante de cozinha: para pessoas do sexo feminino, com experiência comprovada, idade entre 20 e 35 anos e fundamental completo.

Serviço:

O Programa Oportunidades será realizado no segundo piso do Pátio Alcântara, na Rua Carlos Gianelli, s/n – Alcantara, nesta quarta-feira (18), das 10h às 16h.