São Gonçalo avança no saneamento: Concessionária entrega obras que beneficiam 10 bairros

Na manhã desta terça-feira (14), a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) de São Gonçalo, localizado no km 312 da Rodovia Governador Mário Covas, 101, no bairro Boa Vista, recebeu a solenidade de entrega da obra de esgotamento sanitário, que irá beneficiar os moradores do Mutondo e mais nove bairros com a implantação de 3,4 km de rede de esgoto, trazendo saúde e bem-estar para a população do município de maneira geral.

1/5 | Foto: Layla Mussi

2/5 | Foto: Layla Mussi

3/5 Entre os principais investimento estão a ampliação e modernização da ETE São Gonçalo e a reforma das ETEs Apolo e Jardim Catarina | Foto: Layla Mussi

4/5 | Foto: Layla Mussi

5/5 O evento contou com a presença do Prefeito da cidade, Capitão Nelson Ruas | Foto: Layla Mussi











O evento contou com a presença do Prefeito da cidade, Capitão Nelson Ruas; vice-prefeito João Ventura; além de diversos vereadores do município, que puderam percorrer, através de um "tour guiado", todo o espaço da estação, onde ocorrem os processos de tratamento do esgoto.

De acordo com o diretor executivo, Diogo Freitas, os resultados irão contribuir de maneira positiva para o avanço da cidade rumo ao desenvolvimento do saneamento básico.

"Hoje nós entregamos uma obra que abrange nove bairros ali no entorno do Mutondo, e conseguimos a partir deste momento transportar o esgoto daquela região até a nossa estação de tratamento. Com isso, 7 milhões de litros de esgoto que antes caiam no Rio Alcântara e chegavam à Baía de Guanabara, hoje é devidamente tratado e devolvido para a natureza com qualidade. Isso faz parte de um processo de muito trabalho e investimentos da Águas do Rio ao longo destes três anos que vem trabalhando no estado, de proteção da Baía de Guanabara. Falando aqui de São Gonçalo, nosso maior objetivo é tornar a praia das pedrinhas, com esse trabalho de revitalização, uma praia balneável", explicou o diretor.

Diogo Freitas | Foto: Layla Mussi

Hoje existem redes coletoras, porém elas não estão conectadas a uma estação de tratamento. O destino do esgoto doméstico é o Rio Alcântara, poluindo um importante patrimônio natural da região. Além de conviver diariamente com o mau cheiro e a presença de insetos e ratos, moradores e comerciantes podem correr risco de contrair doenças com a água contaminada com esgoto.

Alto investimento

Desde que assumiu os serviços de água e esgoto em 27 municípios fluminenses, a Águas do Rio vem promovendo o acesso da população a serviços essenciais. Em São Gonçalo, cerca de 896 mil gonçalenses foram beneficiados com a melhoria do fornecimento de água, e em torno de 96 mil passaram a ter água tratada pela primeira vez em suas torneiras.

Entre os principais investimento estão a ampliação e modernização da ETE São Gonçalo e a reforma das ETEs Apolo e Jardim Catarina | Foto: Layla Mussi

Em relação ao esgoto, Diogo Freitas, como estações de tratamento de esgoto (ETEs), a substituição ou assentamento de redes e a implantação de novas unidades de bombeamento (elevatórias). Entre os principais investimento estão a ampliação e modernização da ETE São Gonçalo e a reforma das ETEs Apolo e Jardim Catarina.

"Falando em esgotamento sanitário, esse é um dos maiores investimentos. Foram 10 milhões de reais investidos, mais de 6 meses de obra, passando pelo centro da cidade de São Gonçalo. Isso reflete o compromisso da Águas do Rio com a população do município. E também, apesar dessa entrega que está acontecendo hoje, marca o início de novos investimentos e investimentos muito altos, como o que vamos iniciar agora no mês de janeiro que é o CTS (coletor de tempo seco), com previsão de conclusão em 2026, na bacia do Rio Imboassú, especificamente esse rio será o primeiro local onde daremos início a esse trabalho, criando um "cinturão", uma barreira para que esse esgoto não chegue mais à Baía de Guanabara e chegue até a estação de tratamento", completou Diogo Freitas.