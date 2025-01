Interdição na Avenida Paula Lemos terá início a partir de quarta-feira, dia 15

Uma equipe da Secretaria de Comunicação da Prefeitura de São Gonçalo esteve, na tarde desta segunda-feira (13), informando os moradores e comerciantes da Avenida Paula Lemos, no Mutuá, sobre uma interdição que será feita no trânsito do local, a partir de quarta-feira (15). O fechamento da via é necessário para o avanço das obras de macrodrenagem que estão sendo feitas nos bairros Mutuá, Mutuaguaçu e Porto do Rosa.

Através de panfletos, os comerciantes e moradores foram informados sobre a interdição e a rota alternativa que deverá ser feita pelos veículos enquanto as obras estiverem em andamento na via.

A partir de quarta-feira (15), agentes de trânsito e representantes da Secretaria de Meio Ambiente e Transportes estarão na Avenida Paula Lemos realizando a interdição total da via no trecho que fica entre a Rua General Canrobert até o posto de combustíveis-BR. O trânsito será desviado pela Estrada Vereador Nelsimar Rocha Moraes, na altura do posto, retornando à Avenida Paula Lemos na altura do ponto final dos ônibus. A previsão é de que a interdição dure 40 dias.

No trecho interditado, serão instaladas galerias para captação das águas das chuvas. Vale lembrar que as obras tiveram início em janeiro de 2024 e estão no estágio final.

O prefeito Capitão Nelson falou sobre a importância da obra para o município.

"Estamos trabalhando para conter os alagamentos crônicos que são muito comuns nessa região. Diversos moradores tiveram suas casas alagadas por causa das chuvas. Com esse projeto, vamos resolver essa situação. Peço a compreensão dos gonçalenses para esse momento. Vamos estar aqui pelas ruas fiscalizando todo o andamento das obras e contamos com o apoio da nossa população", afirmou.

Qualidade de vida – As obras de macrodrenagem nos bairros Mutuá, Mutuaguaçu e Porto do Rosa englobam quase quatro quilômetros de extensão, com investimento de R$ 38 milhões e irão beneficiar mais de 10 mil gonçalenses, entre moradores e pessoas que circulam pela região.

Ao todo, 16 vias estão em transformação, sendo elas: Avenida Paula Lemos (parte) e ruas General Canrobert, Professor Altivo (parte), Padre Nicolau Luíz, Libório Viana, Álvaro Costa, David Alves, Ismael Passos, Custódio Duarte, Capitão Crisanto Bastos, Ricardo Jorge, Guimarães Passos, Diogo Pereira, Fernandes Mendonça, Inácio Feijó e uma via sem nome.