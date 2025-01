Camelódromo da Uruguaiana segue interditado por tempo indeterminado

O Camelódromo da Uruguaiana, no Centro do Rio, ainda não tem previsão de reabertura após o intenso incêndio que atingiu vários boxes no tradicional Mercado Popular neste domingo (12). Após realizar vistorias no espaço, a Defesa Civil da capital decidiu manter o local interditado por tempo indeterminado. Equipes do Corpo de Bombeiros ainda atuavam no local, na manhã desta segunda (13), para evitar que o fogo voltasse a surgir.

A Defesa Civil entendeu que o espaço não tem condições de funcionamento após os estragos deixados pelo episódio. A concessionária responsável pela energia elétrica na região, a Light, também realizou avaliações no local nesta segunda (13) e decidiu manter desligada a rede elétrica que atende o Camelódromo.

A Polícia Civil está investigando a causa do incêndio. Relatos iniciais indicam que um curto-circuito em um poste na Rua dos Andradas pode ter dado início às chamas, mas a hipótese ainda não foi confirmada inicialmente. A porcentagem total do terreno afetada pelo fogo ainda não foi divulgada. Dez quartéis dos Corpo de Bombeiros atuaram no combate ao fogo.

O prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), esteve no local do incêndio neste domingo (12) e lamentou o ocorrido. Segundo ele, a Prefeitura pretende reformar o espaço e dar suporte aos profissionais prejudicados pelo episódio.

"Acho que aqui surge uma oportunidade para a gente fazer uma coisa mais definitiva e com mais qualidade. Já avisei aos comerciantes que, infelizmente, perderam as suas coisas, seus comércios, que a gente vai ajudar. Vamos reconstruir, vamos fazer tudo direito, todo mundo pode ficar tranquilo que a gente vai reconstruir", afirmou Paes.