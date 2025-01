Incêndio no camelódromo da Uruguaiana: Fogo atinge lojas no Centro do Rio; vídeo

Um incêndio atinge, na manhã deste domingo (12), parte dos boxes do camelódromo da Uruguaiana, no Centro do Rio de Janeiro.

As chamas estão concentradas em lojas situadas no cruzamento da Rua dos Andradas com a Rua Senhor dos Passos, próximo à entrada da estação de metrô da Uruguaiana.

O Corpo de Bombeiros atua para controlar um incêndio, onde mais de 60 militares de 10 quartéis estão combatendo às chamas no local. Não há vítimas na ocorrência.





Divulgação