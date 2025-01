Eduardo Paes se pronuncia após incêndio na Uruguaiana

Prefeito em entrevista coletiva no local do incidente - Foto: Reprodução/X

O Prefeito Eduardo Paes se pronunciou em suas redes sociais a respeito do incêndio que atingiu lojas do camelódromo da Uruguaiana, no Centro do Rio, nesta manhã de domingo (12).

Ele parabenizou o trabalho dos bombeiros, que chegaram ao local poucos minutos após o início das chamas, destacou que essa não é a primeira vez que ocorre um incidente desse tipo e comentou que a situação pode ser uma oportunidade para melhorar a estrutura do local. Como exemplo, ele citou o Mercadão de Madureira que, "antes era aquilo meio desorganizado e depois virou um shopping de qualidade".

Os agentes realizam o rescaldo no local. Pelo menos dez lojas foram atingidas pelo fogo. Não houve feridos. As causas do incêndio ainda estão sendo apuradas.