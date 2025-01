Voo vindo de Londres aterrissa na cidade do Rio de Janeiro sem malas

O voo teve origem em Londres e pousou no Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão - Foto: Divulgação/British Airways

Um avião da empresa British Airways aterrissou na manhã deste sábado (11) no Rio de Janeiro com todos os passageiros, mas as malas não chegaram.

O voo teve origem em Londres e pousou no Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, por volta das 7h.

O influenciador britânico Nick Whincup, que mora no Brasil e esperava a chegada de sua família, relatou o problema em suas redes sociais.





A British Airways divulgou uma nota dizendo que "diversas malas não puderam ser carregadas por um problema técnico no aeroporto de Londres e que as bagagens chegariam no próximo voo".