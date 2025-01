Prefeitura de Maricá começa a revitalizar a iluminação pública do município

A Prefeitura de Maricá, através da Secretaria de Energias Renováveis e Iluminação Pública, começou a revitalização do sistema de iluminação pública na Avenida Maysa, na altura da Ponte da Barra, nessa semana. O objetivo da nova gestão é realizar a renovação da instalação de toda a cidade.

Os serviços feitos pela equipe são vários, estão entre eles a manutenção, substituição e reposição de lâmpadas de tecnologia LED do sistema de iluminação pública do município, além da organização de fios, instalados de forma a diminuir o risco para a população e reduzir a desordem visual dos emaranhados de cabos.

Segundo a secretária de Energias Renováveis e Iluminação Pública, Verônica Costa, o prefeito Washington Quaquá pediu um olhar dipara esteje intuito. “Estamos aqui nessa via iniciando a revitalização da iluminação pública do município. Estamos com a equipe nas ruas para propor uma limpeza visual em toda a cidade, para o bem estar de nossa população. Toda semana nós estaremos em um bairro diferente realizando esse serviço“, conclui Verônica.

Leia mais:

Corpo de jovem morta após incidente em procedimento médico será sepultado neste sábado

Homem morre após tentativa de assalto em ônibus no Centro do RJ; vídeo