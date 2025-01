Jovem é encontrado morto dentro de geladeira no Barreto teria se envolvido em confusão na Z. Sul de Niterói

O corpo de um jovem, de 22 anos, foi encontrado na última sexta-feira (3) dentro de uma geladeira deixada na Avenida do Contorno, no Barreto, em Niterói. O universitário — identificado como Gabriel Alves Ferreira — estava desaparecido desde o dia 1° de janeiro, após passar a virada na Praia de Icaraí. Familiares disseram que ele sumiu após tentar conter uma confusão. A morte do jovem está sendo investigada pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI).

Segundo os relatos dos parentes aos policiais, o universitário saiu com quatro amigos para a festa da virada em Icaraí. O grupo seguiu para uma outra celebração no Morro do Palácio, no Ingá, por volta dàs 3h30. Na confraternização, aconteceu uma briga entre um homem armado e uma mulher. Um dos amigos da vítima tentou intervir na discusssão e levou uma coronhada. Gabriel tentou acalmar os ânimos. E durante a confusão, a arma caiu no chão.

As testemunhas relataram que o jovem pegou a arma caida e saiu correndo, não sendo mais visto. Os parentes tentaram pocura-lo em hospitais e até no Morro do Palácio, porém não foi encontrado. Gabriel era conhecido por sempre acalmar conflitos, não tinha envolvimento com o tráfico e também não usava drogas, relatou a família.

A polícia não informou qual a causa da morte e qual o dia da morte. Também ainda não se sabe como o corpo parou no local. O percurso de Gabriel não foi reconstruido pelas autoridades, mas a policia civil informou que agentes da DHNSGI fazem diligências para apurar a autoria e a motivação do crime.