De Maricá para o BBB: participante é confirmada e entra como dupla do filho no reality show

Moradora de Maricá, Vilma irá entrar no BBB como dupla do filho, o ator Diogo Almeida - Foto: Reprodução/redes sociais

A lista de participantes da 25ª edição do Big Brother Brasil foi divulgada pela TV Globo na última quinta-feira (9). Neste ano, a grande novidade é que os participantes irão entrar em duplas, seja com familiares ou amigos.

Na lista de confirmados está o nome de Vilma Nascimento, de 68 anos, moradora de Maricá, que vai entrar no reality show ao lado do filho, o ator Diogo Almeida. A dupla promete agitar a casa mais vigiada do Brasil.

Estudante de nutrição, Vilma ingressou na Universidade graças ao programa 'Passaporte Universitário de Maricá', iniciativa municipal que oferece bolsas de estudo gratuitas para moradores.