Globo marca estreia de filme protagonizado por MC Cabelinho

A Rede Globo marcou para fevereiro a estreia da comédia romântica, "Confia:Sonho de cria", protagonizado por MC Cabelinho, após seu sucesso com o público, na novela "Vai na Fé". Além do funkeiro, quem também marca sua estreia nas telas, é a cantora Malía.

No longa, Cabelinho é "Nando", um jovem pobre morador do conjunto de favelas Pavão, Pavãozinho e Cantagalo, que trabalha como entregador em uma lanchonete. Nando almeja se tornar uma estrela da música e mesmo com poucas oportunidades ele não desiste de seu sonho.

Inspirado em elementos reais da vida do cantor, misturado com uma narrativa fictícia, o projeto marca a estreia de Vitor Hugo Oliveira do Nascimento, como protagonista.

Além da jornada de Nando, o filme também se concentra em seu relacionamento com Jaque, interpretada por Malía. Jaque é uma amiga próxima, que encoraja Nando a persistir por seus sonhos, até mesmo organizando um show para ajudá-lo a ficar mais perto de seu objetivo.

Escrito por Renata Sofia, Pedro Alvarenga e Fabrício Santiago, com supervisão de Rosane Svartman, o filme original Globoplay tem direção de Fabio Rodrigo. A data de estreia ainda será definida.