Bombeiros resgatam cão da raça American Bully de bueiro no Recreio dos Bandeirantes

Momento do resgate - Foto: Divulgação

Um cão da raça American Bully foi resgatado com vida de um bueiro pelos bombeiros do Grupo de Busca e Salvamento da Barra da Tijuca, no Recreio dos Bandeirantes, nesta quinta-feira (9). O animal se encontrava em uma situação desesperadora após cair na galeria de águas pluviais na Avenida Alberto Bueno.

O resgate só foi possível porque um funcionário da prefeitura, que realizava a capina no canteiro central da via, ouviu latidos provenientes do bueiro. Rapidamente, o homem chamou os bombeiros. O resgate foi realizado pelo subtenente Marcos Reis, que desceu três metros para retirar o cão, que aparentava estar muito assustado e nadando dentro da galeria pluvial.

Felizmente, o resgate teve um bom desfecho, e o animal foi encaminhado ao abrigo municipal da Fazenda Modelo.

O cão já recebeu cuidados médicos e apresentava leves escoriações. Além disso, também foi microchipado e será vacinado, vermifugado e castrado dentro de alguns dias. Se o tutor não se apresentar em três dias, "Hulk", como é carinhosamente chamado, será colocado para adoção."