Governo do Rio assina consórcio com nova operadora de barcas

O Governo do Estado do Rio de Janeiro assinou, nesta sexta-feira (10), o contrato com o Consórcio Rio Barcas, novo responsável pela operação das barcas no município. Vencedor da licitação, o grupo vai passar a operar o serviço de transporte aquaviário a partir de fevereiro. Não há previsão de reajuste na tarifa. O acordo prevê a operação do serviço pelo consórcio pelos próximos cinco anos, com a possibilidade de prorrogação por mais cinco.

O Rio Barcas é formado por quatro empresas: BK Consultoria e Serviços, Internacional Marítima, Sudeste Navegação e Innovia Soluções Inteligentes. O contrato é estimado em 1,9 bilhão de reais. O consórcio substitui o grupo CCR, que operava as barcas desde 2012 e deve deixar a função até 11 de fevereiro.

O novo contrato prevê mudanças na relação entre empresas e Governo. “É uma mudança de modelo de concessão, não é mais uma concessão. Trata-se de um contrato por milha náutica. O que isso quer dizer? Quer dizer que o estado tem o domínio total de quais são os horários, qual é a grade, para onde vai”, explicou o governador Cláudio Castro (PL), durante cerimônia no Palácio Guanabara nesta sexta (10).