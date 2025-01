Caixa fará leilão com 572 imóveis e preços a partir de R$ 51 mil; Confira os locais

A Caixa Econômica Federal irá leiloar, na próxima segunda-feira (13), 572 imóveis, incluindo casas, apartamentos, galpões e terrenos, com valores que variam de R$ 51 mil à R$ 2,4 milhões.

De acordo com o certame, trata-se do segundo leilão, e algumas propriedades estão com descontos em relação ao primeiro, que aconteceu na última segunda-feira (6).

Os lotes estão distribuídos entre os 21 estados brasileiros. Com 112 lotes, o maior entre os estados, o Rio de Janeiro também lidera os imóveis mais caros da Caixa. O lance inicial é de R$ 2,4 milhões para um apartamento em Jacarepaguá com 210 metros e dois quartos.

Em São Paulo, os valores variam entre R$ 58,8 mil e R$ 1,3 milhão, com destaque para um apartamento no Guarujá, com 94 metros. Já em Belo Horizonte uma casa de 113 metros será leiloada pelo valor de R$ 365,6 mil.

Quem pode participar dos leilões de imóveis?

- Interessados com mais de 18 anos

- Menores de 18, desde que emancipados

- Pessoas jurídicas domiciliadas ou estabelecidas no Brasil

É vedada a participação de leilões da Caixa a:

- Dirigente da Caixa, seus cônjuges, companheiros ou com parentesco de terceiro grau civil

- Autoridade do ente público a que a Caixa esteja vinculada

- MEI (microempreendedor individual)

- Empregados da Caixa que atuem na Suotc, Gesec, Cemab, Ceven, Sumob, Geope, Ceope/RE, Ceope/SP, Suadi, Gegad, Cesav, Sulog, Geinf, Suhab, Gehpa, Gehab, Gihab e Cihar.