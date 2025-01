Jovem baleada pela PRF apresenta melhora no quadro de saúde

A jovem Juliana Leite Rangel, de 26 anos, baleada na cabeça pela Polícia Rodoviária Federal, apresenta melhora no quadro de saúde nas últimas 24 horas. Os sinais clínicos e laboratoriais indicam que ela está respondendo bem ao tratamento contra uma infecção. A informação foi divulgada pela Prefeitura de Duque de Caxias, responsável pelo Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, onde Juliana está internada desde o incidente, ocorrido no dia 24 de dezembro do ano passado.

Juliana ainda depende de uma traqueostomia para respirar, mas já não está mais sedada e segue internada no Centro de Tratamento Intensivo (CTI). Segundo a direção do hospital, até o momento, não há necessidade de uma cirurgia neurológica.

Relembre o caso

No dia 24 de dezembro de 2024, o veículo da família de Juliana trafegava pela Rodovia Washington Luís, próximo a Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, em direção a Niterói, Região Metropolitana, quando foi alvo de disparos realizados por três agentes da Polícia Rodoviária Federal.

De acordo com informações da PRF, todos os envolvidos no caso estão proibidos de participar de operações por tempo indeterminado. O caso está sendo investigado pelo Ministério Público Federal e pela Polícia Federal.