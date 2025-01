Anny Alves é enfaixada como musa da Porto da Pedra

Na noite desta quinta-feira (9), a baiana Anny Alves - radicada há 11 anos na Croácia, onde se destaca internacionalmente como professora de samba- foi recebida com grande festa na quadra da escola de samba Porto da Pedra. A agremiação preparou uma cerimônia especial para oficializar Anny como musa da escola. A dançarina recebeu a faixa das mãos da rainha de bateria Andrea Andrade, em um momento de grande emoção:

“O Carnaval é uma paixão que floresceu em mim desde a infância. Que felicidade imensa ter me encontrado aqui na Porto da Pedra! É uma honra e uma alegria indescritível fazer parte desta grande família, retornar para esta grande escola e ser coroada por uma rainha tão deslumbrante. Levarei para sempre em meu coração a emoção desta noite inesquecível. Agradeço de coração aos presidentes Fábio e Fabrício Montebello, à diretoria e a toda a comunidade que me recebeu de braços abertos. Vamos juntos rumo ao campeonato!”

Para a ocasião, Anny apostou em um look deslumbrante e repleto de brilho. Ela surgiu com um vestido vermelho exuberante, adornado com 20 mil cristais de dois tamanhos diferentes, peça que levou três dias para ser confeccionada:

“Um momento tão especial como este pede um visual à altura. Meu figurino representa a paixão que sinto pelo Tigre de São Gonçalo”, destacou a musa, que não poupou energia e sambou intensamente desde o momento em que foi anunciada até o encerramento do ensaio.

Sempre simpática e carismática, Anny sambou com os passistas, com as baianas distribuiu sorrisos e posou pacientemente para fotos com todos os presentes que lhe abordaram:

“Eu amo essa troca de energia, esse carinho tão genuíno. É o que me impulsiona a atravessar o oceano, voando tantas horas da Croácia ao Brasil”, declarou emocionada.

