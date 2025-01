Tombamento de carreta complica trânsito na BR-101, em Rio Bonito

No início da manhã desta sexta-feira (10), um acidente envolvendo um caminhão causou transtorno aos motoristas que passavam pela BR-101, na altura do km 271, em Rio Bonito. A carreta, carregada de cantoneiras plásticas, tombou na pista sentido Região dos Lagos. Não houve vítimas.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), por volta das 7h30, quando houve o tombamento, ocorreu uma interdição parcial da pista, dando início a um extenso congestionamento.

Ainda de acordo com a PRF, na última atualização divulgada pela Arteris Fluminense [concessionária que administra a via] sobre o caso, às 10:30, o fluxo está desviado pelo acostamento central, com retenção chegando ao km 283. O caminhão já foi destombado e a faixa 1 está liberada aos motoristas. Porém, a carga permanece na faixa 2 aguardando o seguro.