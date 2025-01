Corpo de fotógrafo brasileiro desaparecido é encontrado em rio na França

O corpo de um fotógrafo brasileiro, que estava desaparecido desde novembro do ano passado, foi encontrado no Rio Sena, em Paris, na França. O mineiro Flávio de Castro Sousa, de 36 anos, estava viajando pela capital francesa e era procurado na região desde o dia 26 de novembro do ano passado. Segundo o Ministério das Relações Exteriores (Itamaraty), o cadáver foi encontrado no último sábado (04). A causa da morte ainda não foi confirmada.

De acordo com pessoas próximas à vítima, a polícia local indicou que o corpo não tinha marcas de violência e que os indícios são de que Flávio morreu por afogamento. A causa exata, no entanto, ainda está sendo apurada pelas autoridades francesas.

Flávio tinha passagem para deixar Paris e retornar ao Brasil no mesmo dia em que desapareceu. Ele estava visitando a França a trabalho e já teria estado na região para fotografar outras vezes, segundo relatos. Ele morava em Belo Horizonte e era formado em artes plásticas pela Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG).

Em nota, o Itamaraty informou que está acompanhado o caso, que "está em contato com os familiares e permanece à disposição para prestar assistência consular".