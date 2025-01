Após cirurgia delicada, Preta Gil fala sobre a recuperação: 'Vivendo um dia de cada vez'

A cantora Preta Gil passou por uma cirurgia delicada, que durou mais de 20 horas, no último fim de semana, e agora, alguns dias depois, falou pela primeira vez com os fãs através das redes sociais, para tranquilizá-los sobre sua recuperação. Ainda no hospital, a cantora publicou um vídeo relatando as dificuldades da luta contra o câncer.

"Olá meus amores! Estou aqui no hospital me recuperando da cirurgia. Uma cirurgia muito extensa. Muito importante. Tem um pós-operatório muito difícil, estou aqui vivendo um dia de cada vez. Lutando. Dando o meu máximo para ficar bem, doida para sair daqui o mais breve possível", afirmou a cantora.

Leia também:

Ana Hickmann é condenada a pagar R$ 15 mil de pensão ao ex-marido

Emilly Araújo rebate críticas por ter se gravado chorando ao ver documentário do 'BBB'



Já nos stories, Preta Gil continuou a conversa com os fãs e lembrou que ainda tem uma longa jornada contra a doença, mas que segue firme. "Mas tem uma jornada de recuperação pela frente, muita reabilitação. Vai dar tudo certo. Estou aqui firme e forte. Em breve estarei em casa, se Deus quiser", finalizou a artista.