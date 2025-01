Trabalhador rural morre após tentar estuprar vaca em fazenda

Um homem de 45 anos morreu após tentar estuprar uma vaca em uma fazenda localizada no núcleo rural Laje da Jiboia, em Samambaia, Brasília, na última quarta-feira (8). Ele trabalhava e morava na fazenda.

Um colega de trabalho contou à Polícia Civil (PCDF) que, na terça-feira (7), ambos passaram o dia juntos ingerindo bebida alcoólica. Na manhã seguinte, por volta das 5h, ele percebeu que o amigo já havia se levantado para tirar leite das duas vacas leiteiras que ficam na fazenda.

O trabalhador rural chegou a levar o leite colhido para o patrão e tomar café da manhã com ele antes de voltar ao curral para pegar mais leite das vacas. Porém, ele demorou a voltar da ordenha, o que chamou a atenção dos colegas.

A 32ª Delegacia de Polícia (Samambaia Sul) investiga o caso.

Trabalhador veio a óbito

A testemunha contou que decidiu ver o que havia acontecido e, por volta das 6h35, encontrou o parceiro caído inconsciente ao lado de uma das vacas.

Ao afastar o corpo do colega, viu que havia uma camisinha no pênis dele, além de uma embalagem de preservativo ao lado, supondo, assim, que, antes de morrer, ele havia tentado estuprar uma das vacas e tomado um coice do animal.

O produtor rural encontrou o colega desacordado, sem batimentos cardíacos, com os olhos semiabertos e uma secreção esverdeada saindo do nariz.

Os moradores da fazenda ligaram para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu-DF). Os médicos tentaram reanimar o trabalhador rural, mas, após uma hora, o óbito foi constatado.