Em férias, famosos se reúnem para limpar praia em Fernando de Noronha

Diversos famosos se uniram em uma ação coletiva para a limpeza das praias de Fernando de Noronha, em Pernambuco. Na última quarta-feira (8), nomes como Xamã, Sophie Charlotte, Pocah, Rodrigo Simas e Bruna Griphao marcaram presença nas redes sociais, participando do mutirão. "Hoje é dia de coleta. Está todo mundo aqui se preparando", revelou a funkeira e ex-BBB Pocah em seu Instagram, filmando o grupo antes de receber as orientações sobre a coleta.

No cenário paradisíaco, os famosos também se mostraram descontraídos, posando para fotos em clima de romance. "Já podemos fazer a versão brasileira de Lagoa Azul, Hebert Richards?", brincou a ex-BBB e influenciadora Vanessa Lopes, que estava acompanhada do namorado, Lucas Mamede.

Detalhes da ação

A limpeza aconteceu na Praia do Porto, uma das mais frequentadas de Fernando de Noronha. Durante o mutirão, foram recolhidos resíduos como plásticos, garrafas de vidro, redes de pesca abandonadas e outros objetos descartados inadequadamente.

Em média, cerca de 1 tonelada de lixo é acumulada mensalmente na região, grande parte trazida pelas correntes marítimas ou deixada por visitantes desatentos.

Os organizadores do evento destacaram que a ação não se limitou à limpeza das praias. Voluntários locais e celebridades também participaram de atividades educativas, orientando turistas e moradores sobre a importância de reduzir o consumo de materiais descartáveis e promovendo práticas mais sustentáveis.

Famosos participam de mutirão para limpar praias em Fernando de Noronha | Foto: Divulgação

Por que a preservação ambiental é crucial em Fernando de Noronha

Fernando de Noronha é um dos maiores exemplos de áreas protegidas no Brasil. Reconhecido mundialmente, o arquipélago abriga diversas espécies endêmicas, ou seja, que só podem ser encontradas ali. Entre elas estão o golfinho-rotador, que atrai turistas de todas as partes do mundo, e a tartaruga-verde, frequentemente avistada nas praias.

No entanto, o impacto humano é visível. Dados coletados nos últimos anos mostram que o aumento do fluxo turístico tem gerado um crescimento na quantidade de resíduos encontrados nas praias. Em 2023, cerca de 100 mil turistas visitaram a ilha, com uma média de 8 mil por mês, superando a capacidade ideal do arquipélago, que adota regras rígidas para controlar o número de visitantes diários.