Homem morre em alto mar durante festa corporativa em cruzeiro

Um homem que estava a bordo de um cruzeiro teve um mau súbito e morreu, durante uma festa corporativa realizada nesta quinta no navio, que fazia o trajeto Rio de Janeiro e Búzios, na Região dos Lagos. A vítima recebeu atendimento médico mas não resistiu.

De acordo com a MSC Cruzeiros, responsável pela embarcação, o homem era um funcionário da empresa que realizava o evento, o Grupo MAG. A empresa informou que está cooperando com as autoridades e que o navio está retornando para o porto.

Em nota, o Grupo MAG lamenta o falecimento do colaborador.



“É com pesar que o Grupo MAG confirma o falecimento de um de seus colaboradores durante um cruzeiro comemorativo. Nosso compromisso com as pessoas e respeito à vida fazem parte, intrinsecamente, dos valores desta companhia, e por isso as festividades programadas foram canceladas. Lamentamos profundamente o ocorrido, e seguiremos nos solidarizando e oferecendo apoio integral à família, amigos, parceiros e demais colaboradores do nosso grupo”, disse a empresa.