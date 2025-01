Secretaria de Estado de Saúde do RJ confirma primeiro caso de dengue tipo 3 no estado do Rio em 2025

A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES-RJ) recebeu a confirmação na tarde desta quinta-feira (09/01) do primeiro caso de dengue tipo 3 este ano. A notificação é do município do Rio de Janeiro e a confirmação foi feita pelo Laboratório Central de Saúde Pública Noel Nutels (Lacen-RJ). Trata-se de uma mulher de 60 anos. O caso segue em investigação pela Secretaria Municipal de Saúde.

Nos anos de 2023 e 2024 os sorotipos predominantes de dengue no país e no estado do Rio de Janeiro foram os sorotipos 1 (DENV1) e o 2 (DENV2). O sorotipo 3 não circula no estado do Rio de Janeiro desde 2007. Porém, no ano passado, foram registrados dois casos isolados, um em Paraty, na região da Costa Verde, e outro em Maricá, na região metropolitana II. Apesar da notificação do primeiro caso em 2025, o sorotipo 3 não circula de forma predominante no estado desde 2007, ou seja, existe uma grande parcela da população que nunca teve contato com este tipo da doença.

“O fato de surgir este ano mais um caso do sorotipo 3 é um ponto de atenção para redobrarmos os cuidados e continuarmos em alerta. Como o tipo 3 não circula no estado há muito tempo, existe uma boa parcela da população mais suscetível à doença. A Secretaria vai manter o monitoramento dos casos e definir ações específicas caso identifique a circulação no estado”, afirmou a secretária de Estado de Saúde, Claudia Mello.

Os sintomas da dengue tipo 3 são os mesmos dos tipos 1, 2 e 4, sendo os principais: febre alta (maior que 38°C); dor no corpo e articulações; náuseas e vômitos, dor atrás dos olhos; mal-estar; falta de apetite; dor de cabeça; manchas vermelhas no corpo.

Mais de 300 mil casos de dengue foram notificados em 2024

No ano passado, o estado do Rio viveu uma epidemia de dengue. Foram contabilizados 302.674 casos prováveis, 9.726 internações e 232 óbitos em todo o estado. Somente na cidade do Rio de Janeiro foram registrados 111.114 casos, na sequência, Volta Redonda, com 22.705 mil registros, e Campos dos Goytacazes, com 19.588 casos.

Para a Secretaria de Estado de Saúde o combate aos focos do aedes aegypti é a ação prioritária. O Governo do Rio, por meio da SES-RJ, vai manter o monitoramento de casos e a campanha “Contra a dengue todo dia”, prevista no Plano de Contingência para Enfrentamento às Arboviroses, em apoio aos 92 municípios, com alertas e orientações sobre a doença.

Além disso, reforça informações à sociedade sobre prevenção, destacando a importância da vistoria semanal para evitar água parada em latas, garrafas vazias, pneus, calhas, caixas d'água descobertas e pratos sob vasos de plantas.