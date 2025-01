'De olho' em ascenção no futebol profissional, Maricá lança novos uniformes para a temporada 2025

Agora é oficial! O Maricá FC lançou oficialmente as camisas para a temporada de 2025, que promete ser histórica para o clube. Com a estreia na elite do Campeonato Carioca, contra o Botafogo, no Estádio Nilton Santos, e a participação na Série D do Campeonato Brasileiro, o novo uniforme celebra a identidade da cidade e os desafios que o time enfrentará em campo.

A principal novidade no lançamento é a camisa vermelha, uma verdadeira homenagem à cidade de Maricá. De acordo com o presidente do clube, Arlen Pereira, a cor foi escolhida para representar a cidade em diversos aspectos simbólicos, como a bandeira municipal e os transportes gratuitos que circulam pela região, ônibus que são conhecidos popularmente como 'vermelhinhos'.

Leia também:

Mulher morre durante procedimento para emagrecer em clínica de São Gonçalo

União de Maricá reforça ensaios 'de olho' na elite do samba no Rio de Janeiro

Além da vermelha, o Maricá FC também manterá as tradicionais camisas azul e branca, que representam as cores oficiais da agremiação. Outro detalhe significativo é o escudo do clube, que traz quatro estrelas representando os passos rumo à elite do futebol. As estrelas aparecem pela metade, simbolizando os acessos ainda por conquistar: da Série D para a C, da C para a B, e da B para a Série A. A cada nova conquista, uma estrela será completada, sinalizando o progresso do time rumo ao topo.