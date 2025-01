União de Maricá reforça ensaios 'de olho' na elite do samba no Rio de Janeiro

Visando o Carnaval 2025, a União de Maricá realizará o primeiro ensaio de rua do ano nessa sexta-feira (9), a partir das 20h, na Passarela do Samba Adélia Breve, no Centro de Maricá. Em busca do título da Série Ouro, a escola levará para a Sapucaí o enredo “O cavalo de Santíssimo e a coroa do Seu 7”, desenvolvido pelo carnavalesco Leandro Vieira.

Ensaiando desde novembro, a escola segue o trabalho para o aperfeiçoamento do canto e da evolução para fazer bonito no desfile oficial. Até lá, a escola tem programado nada menos do que oito ensaios, com sete em Maricá e outro na Marquês de Sapucaí.

A estratégia da escola é fazer uma apresentação ainda melhor do que a realizada na estréia pela Série Ouro, no Carnaval de 2024, quando ficou na quarta colocação, entre as 16 escolas desfilantes nesse grupo. Além do carnavalesco Leandro Vieira, a trouxe profissionais experientes, também com passagem em grandes escolas do Rio, para o desfile que vai exaltar Seu Sete da Lira, entidade da umbanda carioca que fez história nos anos 70 e 80. A escola será a sexta a se apresentar na sexta-feira de folia, e não é segredo para ninguém do mundo do samba que está 'de olho' no campeonato da Série Ouro, o que dá direito a única vaga na chamada elite do Carnaval carioca.

Confira o calendário completo de ensaios:

10/01, às 20h – Ensaio de rua – Maricá

17/01, às 20h – Ensaio de rua – Maricá

24/01, às 20h – Ensaio de rua – Maricá

31/01, às 20h – Ensaio de rua – Maricá

07/02, às 20h – Ensaio de rua – Maricá

09/02, às 20h – Ensaio técnico – Marquês de Sapucaí

14/02, às 20h – Ensaio de rua – Maricá

21/02, às 20h – Ensaio geral – Maricá