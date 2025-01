Fortes chuvas deixam ruas alagadas e com bolsões d'água em SG e Niterói

Ruas cheias e bolsões d'água marcaram o trânsito em algumas das principais vias de São Gonçalo e Niterói na manhã e no início da tarde desta quinta-feira (09). Após fortes pancadas de chuva na região, moradores registraram alagamentos em diferentes pontos, que, por sua vez, afetaram o tráfego e deixaram intensos congestionamentos pela cidade.

Em São Gonçalo, bairros como Centro, Rocha, Colubandê, Jardim Catarina, Boa Vista, Mutuá, Barro Vermelho, Engenho Pequeno e Vila Lage tiveram vias inundadas pelas pancadas; confira:





Registros de moradores mostrar ruas como Salvatori e Jorn. Roberto Marinho debaixo d'água

Autor: Reprodução/Redes Sociais

Algumas vias não chegaram a ficar completamente alagadas, mas enfrentaram os bolsões d'água formados pela chuva, que complicaram o trânsito em rodovias como a RJ-104, que liga Niterói e São Gonçalo. O trânsito no sentido Alcântara ficou bastante lento por conta das poças formadas na pista após o início das chuvas. A situação complicou no início da tarde, após uma colisão de veículos na altura do viaduto do Alcântara, sem registro de feridos.

Trânsito na RJ-104 ficou lento por conta de poças na pista | Foto: Reprodução/Redes Sociais

Segundo a Defesa Civil de São Gonçalo, o Boa Vista foi um dos bairros com registro de chuvas mais fortes nesta quinta (09), em relação aos demais. No acumulado das últimas 24 horas, os bairros com mais chuvas foram Engenho Pequeno (73,2 mm), Arsenal (72,4 mm), Sete Pontes (62,4 mm), Boa Vista (62,4 mm) e Gradim (51,6 mm). Segundo o órgão, o município está em estágio de Observação.

Niterói também está em estágio de atenção, segundo a Defesa Civil. Nesta manhã, um dos bairros mais afetados foi o Barreto, que já vinham enfrentando enchentes desde a última quarta (08), por conta da cheia de rios na região. As pancadas desta quinta (09) complicaram a situação problema em outros bairros, como em Icaraí, no Gragoatá e na Engenhoca, entre outros.

Pancadas de chuva deixaram alagamentos no Gragoatá | Foto: Reprodução/Redes Sociais

A previsão é de que as chuvas continuem em Niterói durante a tarde, com pancadas até por volta das 16h. À noite, as nuvens continuam, mas as pancadas devem diminuir, segundo dados do portal Climatempo. A situação deve ser parecida em são Gonçalo, com pancadas previstas até o início da noite; a partir das 19h, o clima segue nublado, mas sem chuvas. Para sexta (09), a previsão é de um dia sem pancadas em ambos os municípios.