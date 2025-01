Icônica foto de Gabriel Medina em Paris 2024, ganha prêmio no "Oscar" de imagens esportivas

eddJerome Brouillet autor da icônica foto de Gabriel Medina, comemorando durante as Olimpíadas de Paris, ganhou o principal prêmio da World Sports Photografy Awards, concurso internacional de imagens esportivas. O segmento anunciou os vencedores da edição de 2025 nesta quinta feira.

A foto intitulada de "Golden Moment" (Momento de Ouro), feito durante as classificatórias das olimpíadas, no mar do Taiti, mostra Medina erguendo o dedo indicador após surfar uma das melhores ondas do torneio.

Em segundo lugar geral no World Sports Photography Awards, ficou o fotógrafo Petr Slavik, com o clique "Heaven" (Paraíso), que registrou a performance de um esquiador num ângulo de destaque para o céu entre nuvens.

Anton Anestiev fechou o top 3 geral com a foto "Zebra Crossing" (Travessia de Zebras), que flagrou a passagem de animais selvagens durante uma prova de automobilismo.