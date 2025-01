Dia de São Gonçalo: Confira a programação para celebração do santo padroeiro da cidade

As comemorações em homenagem ao padroeiro do município irão contar com Missa, procissão e shows - Foto: Layla Mussi

As comemorações em homenagem ao padroeiro do município irão contar com Missa, procissão e shows - Foto: Layla Mussi

O município de São Gonçalo celebra, na próxima sexta-feira (10), o dia do padroeiro que também dá nome à cidade: São Gonçalo de Amarante. Serão momentos de muita fé, música e comemoração durante as festividades da Paróquia São Gonçalo, que incluem Santa Missa, procissão e shows.

A festa começa com o tradicional Tríduo, dos dias 7 a 9 de janeiro, realizado sempre às 19h30. O ponto alto da comemoração acontece no dia 10, dia de São Gonçalo, quando acontecerá a procissão a partir das 18h30, saindo da Praça Estephânia de Carvalho (Praça Zé Garoto), rumo à Igreja Matriz, onde será celebrada a Missa Solene às 19h. Logo após, haverá show com músicos paroquiais.

A programação se estende no fim de semana: nos dias 11 e 12 a Santa Missa será celebrada às 18h. No sábado (11), a banda de Pop Rock "Zero Hora" sobe ao palco para animar os fiéis e, no domingo (12), será a vez da Comunidade Católica Divina Luz se apresentar e conduzir o momento de louvor.

São Gonçalo de Amarante é celebrado no dia 10 de janeiro | Foto: Layla Mussi

Leia também

Poste com risco de queda gera insegurança a moradores do Barro Vermelho, em SG

Relógio histórico vandalizado no 8 de janeiro, é restaurado e retorna ao Planalto



Durante as noites do fim de semana, a comunidade poderá permanecer no pátio e também desfrutar de barracas de alimentação, já que os festejos possuem a finalidade de realizar momentos de encontro e partilha, além de adquirir recursos que serão destinados para as obras de restauro da fachada da Igreja Matriz, símbolo da cidade, que necessita de obras.

"Para os paroquianos, celebrar a festa de São Gonçalo é um dos momentos de grande importância para a comunidade, que se reúne para festejar e demonstrar publicamente a devoção ao santo, que viveu uma vida dedicada a Deus e que deve ser exemplo para todos os fiéis. Porém, São Gonçalo não é apenas o padroeiro da paróquia, mas de toda a cidade. Nesses dias festivos é essencial recordar a importância histórica dessa devoção, pois foi em torno dela que o município foi constituído e cresceu, e a paróquia dedicada a São Gonçalo segue sendo o símbolo da cidade", afirmou Ana Cláudia Mesquita, paroquiana e assessora da Igreja Matriz.

Despedida do Pároco da Matriz

Neste ano, a festa também será um momento de celebração pelos 10 anos de pastoreio do padre André Luis na comunidade, e de despedida, já que no dia 22 de janeiro ele tomará posse como pároco da Paróquia Imaculada Conceição, em Rio Bonito. “Quero convidar e estar perto de tantos amigos que fizeram parte dessa história comigo na paróquia, para rendermos graças a Deus por tantas maravilhas que realizamos juntos ao longo desse período”, convocou o sacerdote.

Ainda de acordo com o padre, todos estão convidados a honrar não apenas o padroeiro da paróquia, mas de todo o município: “Seguimos com o objetivo de homenagear, propagar e evidenciar a história de vida e santidade de São Gonçalo, pois foi em torno dessa devoção que a cidade se estabeleceu. O seu exemplo de vida, entrega e amor a Deus deve ser seguido por todos nós.”

A Paróquia São Gonçalo fica localizada na Alameda Pio XII, 86 - Zé Garoto.