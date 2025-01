Maricá terá maternidade em homenagem a Marisa Letícia Lula da Silva

O prefeito de Maricá, Washington Quaquá, fez uma série de anúncios importantes para o desenvolvimento da cidade. Em uma entrevista coletiva, após posse, o gestor destacou os investimentos em áreas cruciais para a população, com ênfase na saúde. Uma das principais novidades foi a criação de uma nova maternidade, que será construída ao lado do Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara, no bairro São José do Imbassaí.

De acordo com Quaquá, o objetivo da administração municipal é tornar Maricá uma cidade mais humana, onde as pessoas sejam tratadas com dignidade e respeito. "O nosso desafio é tornar a cidade cada vez mais humana, uma cidade em que as pessoas sejam bem tratadas. O nosso governo é feito para cuidar das pessoas", afirmou o prefeito, ressaltando a importância do foco nas necessidades da população.

A nova maternidade será parte de um projeto que inclui a construção de um Hospital da Mulher e de Crianças, que receberá o nome de Marisa Letícia Lula da Silva, em homenagem à esposa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A iniciativa visa proporcionar um atendimento de excelência para as mães e crianças, com destaque para os cuidados desde o pré-natal até o parto.

A nova unidade hospitalar também ampliará a capacidade de atendimento pediátrico na região, com a expansão da UTI infantil já existente no Hospital Che Guevara. “Vamos ampliar a UTI infantil que já existe no Hospital Che Guevara no novo hospital ao lado”, explicou Quaquá. O projeto é um passo importante para fortalecer a infraestrutura de saúde da cidade e garantir melhores condições para o atendimento à população.