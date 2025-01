Prefeitura do Rio prorroga o prazo para operação exclusiva do Jaé

O prefeito do Rio, Eduardo Paes, e a secretária de Transportes, Maína Celidonio, anunciaram, nesta quarta-feira (08/01), a prorrogação do prazo para o início da operação exclusiva do Jaé, o novo sistema de bilhetagem para o transporte municipal, nos modais da cidade do Rio. A previsão para a operação exclusiva foi estendida para o dia 1º de julho.

Dois fatores determinaram a decisão: apesar de o município estar há mais de dois anos em tratativas, ainda não há integração do novo sistema com o Bilhete Único Intermunicipal ao Jaé. Além disso, a empresa responsável pelo sistema Jaé passa por mudanças na estrutura societária, e os novos acionistas solicitaram um prazo para rever os procedimentos.

"Eu não vou permitir que os moradores de Caxias, Nova Iguaçu, São Gonçalo, Niterói, São João do Meriti e de várias cidades da Região Metropolitana, que vêm para o Rio de Janeiro, sejam impactados porque não conseguiram fazer a integração", declarou o prefeito, reforçando que a luta da gestão é contra a falta de transparência no setor de transporte.

"Estamos acabando com a "caixa preta". O interesse econômico é muito grande. O Riocard não nos passa as informações necessárias. No Jaé é a Prefeitura que controla a operação. Não há passo mais importante no transporte público na cidade do Rio de Janeiro do que o cartão Jaé. Estamos tirando (a bilhetagem) das mãos dos empresários de ônibus, que são as raposas cuidando do galinheiro", disse o prefeito.

O Jaé está em operação em todo o sistema de transporte público regulado pelo município: BRT, VLT, frota de ônibus municipais (SPPO) e vans. Além disso, é possível realizar as integrações tarifárias do Bilhete Único Carioca (BUC) entre esses modais municipais, utilizando o Jaé como meio de pagamento. O novo sistema é totalmente digital. No entanto, também há a opção de ter o cartão físico.

Orientação é que cidadãos continuem migrando para o Jaé

A partir de 1º de julho, o Jaé será o único sistema de bilhetagem aceito nos modais municipais. Com o prazo estendido, a orientação é para que as pessoas continuem migrando para o novo sistema de forma gradativa, sem a necessidade de deixar para a última hora. Os modais estaduais, como os ônibus intermunicipais, a Supervia, o metrô e as barcas, continuarão utilizando o sistema Riocard.

"Sabemos que é muito importante você ter transparência no sistema de transporte. Esse processo vai acontecer. É um projeto enorme que está sendo feito há anos, e vamos continuar. As pessoas podem e devem continuar se cadastrando. Nossa orientação é que não deixem para a última hora", afirmou a secretária Maína.

Novos postos de atendimento

Além das 11 lojas físicas da Jaé existentes espalhadas pela cidade, a Secretaria Municipal de Transportes criou mais dois novos postos de atendimento para cadastramento e retirada de cartões do Jaé. Os dois locais funcionam nas Naves do Conhecimento do Engenho de Dentro (Rua Arquias Cordeiro, 1516) e de Padre Miguel (Rua Bom Sossego, 380). Ambos vão funcionar de segunda a sexta, de 9h às 18h; e sábado de 10h às 16h. Em breve, mais postos de atendimento serão criados e divulgados pela Prefeitura do Rio.

Idosos já podem receber o cartão gratuidade em casa, sem custo

O pedido para o cartão de gratuidade pode ser feito totalmente online. Os idosos receberão o cartão gratuitamente em sua residência. Para isso, basta baixar o aplicativo Jaé. Desta forma, os idosos não precisam ir à uma loja para fazer seu cadastro, nem para retirar o cartão. Caso necessário, os idosos também contam com a opção dos 13 postos de atendimento.

Os trabalhadores que usam vale-transporte também não precisam se dirigir a uma loja física. O cadastro deverá ser feito por meio do aplicativo.

Sobre o novo sistema

Além do cartão físico, os passageiros podem pagar a passagem usando o celular, por meio de QR Code. Os usuários podem baixar o aplicativo da Jaé ou acessar o site para criar uma conta. Por meio do app, disponível tanto para os modelos de celulares do sistema IOS quanto Android, é possível pagar a passagem por QR Code, ver o saldo, extrato e fazer recarga, bem como solicitar, bloquear, cancelar e pedir segunda via do cartão.

Os créditos podem ser comprados no aplicativo por meio de crédito, pix ou boleto bancário e já ficam disponíveis para uso instantaneamente. É importante ressaltar que neste novo sistema o saldo não expira.

O passageiro pode ter dois tipos de cartões. O cartão preto, que é solicitado via aplicativo e é vinculado à conta digital. Já o cartão verde é comprado nas máquinas ATMs e pode ser recarregado apenas nas máquinas ou bilheterias.

COMO ADQUIRIR O JAÉ

>>> Público em geral

Podem baixar o aplicativo na loja virtual do seu celular, seguir as instruções para cadastro e já começar a utilizar o Jaé de forma virtual no próprio celular. Ao se cadastrar, poderá solicitar o cartão físico com a bandeira da Visa de forma gratuita e retirar em uma das lojas de atendimento. Outra opção é pagar uma taxa de R$ 7,95 e receber o cartão em casa.

É possível também adquirir o cartão nas Máquinas de Autoatendimento, localizadas nas estações do BRT e nos terminais, e garantir o cartão avulso, que é um cartão verde. Este cartão não poderá ser associado à sua conta no aplicativo.

>>> Vale-Transporte

As empresas do Rio de Janeiro devem cadastrar seus funcionários no Jaé para garantir a aquisição do vale-transporte. O processo de contratação do VT é online, rápido, gratuito e pode ser feito pelo link https://www.jae.com.br/empresas.

Esse novo sistema elimina a necessidade de desvincular o comprador anterior ou validar recargas. Assim que a empresa disponibiliza o crédito, os funcionários podem acessá-lo imediatamente, sem complicações.

Além disso, o Jaé permite que os usuários acumulem créditos de vale-transporte de diferentes empregadores em um único cadastro ou cartão.

Outra vantagem é que, com o cadastro no aplicativo do Jaé, mesmo que o usuário perca seu cartão, poderá seguir usando o vale-transporte por meio de QR Code até que um novo cartão seja entregue.

>>> Idosos

Os idosos devem realizar o cadastro no aplicativo Jaé no celular. Outra opção é ligar para 0800 2121 828 ou agendar pelo site atendimento em umas das lojas da Jaé. Os idosos que solicitarem seu cartão físico de gratuidade receberão o mesmo, sem qualquer custo em sua residência.

>>> PCDs e doentes crônicos em tratamento

Os cartões de gratuidade do Jaé para PCDs e doentes crônicos em tratamento, cadastrados até outubro de 2024, serão entregues na Clínica da Família que a pessoa está vinculada. PCDs que já têm o cartão de gratuidade da Riocard e não são cadastrados em Clínicas da Família da cidade do Rio de Janeiro receberão os cartões de gratuidade do Jaé no Centro Integrado de Atenção às Pessoas com Deficiência (CIAD),.

O cidadão poderá consultar no endereço https://jae.com.br/consulta-cartao para saber se já está apto a receber o benefício. Caso não esteja, será necessário procurar a Clínica da Família para que o CPF seja incluído no sistema.

Enquanto não recebem o cartão de gratuidade do Jaé, PCDs e doentes crônicos em tratamento devem seguir utilizando o atual cartão da Riocard normalmente.

Para quem teve o benefício concedido a partir de novembro de 2024, as Clínicas da Família irão cadastrar o CPF do beneficiário no Jaé para que a pessoa faça a requisição do cartão pelo aplicativo. Quem tiver alguma dificuldade de acesso ao aplicativo deve agendar o comparecimento para atendimento presencial. É possível usar o aplicativo, por meio do QR Code, para uso imediato do benefício.

>>> Estudantes da Rede Municipal

Os alunos da Rede Pública Municipal de ensino receberão os cartões de gratuidade diretamente nas escolas.

>>> Estudantes da Rede Estadual (escolas que funcionam no município do Rio de Janeiro)

Os alunos que utilizaram o benefício da gratuidade poderão retirar o Jaé Gratuidade diretamente em sua escola atual.

>>> Universitários/ Estudantes da Rede Federal

Universitários e estudantes da rede federal com direito ao benefício deverão fazer a requisição via aplicativo.

As instituições enviaram no fim do ano passado para a Jaé as informações de alunos com direito ao benefício. Basta informar o CPF no aplicativo, que já será identificado como beneficiário e terá o direito à gratuidade. Caso o CPF não esteja cadastrado, o aluno deve solicitar junto à instituição para que seu cadastro seja incluído

>>> Pontos de atendimento da Jaé

Botafogo (sede da RioLuz) - R. Voluntários da Pátria, 169 – Botafogo (necessário agendamento prévio)

Campo Grande - Rua Aurélio de Figueiredo, 41, loja D - Campo Grande (necessário agendamento prévio)

Centro Administrativo São Sebastião (sede da Prefeitura) - Rua Ulysses Guimarães, 2-14 - Cidade Nova (necessário agendamento prévio)

Terminal BRT Alvorada - Av. das Américas, s/nº - Barra da Tijuca (necessário agendamento prévio)

Terminal BRT Jardim Oceânico - Av. Armando Lombardi, 705 - Barra da Tijuca (necessário agendamento prévio)

Terminal BRT Paulo da Portela Madureira - Rua Padre Manso, s/nº, EF 203 – Madureira (necessário agendamento prévio)

Terminal BRT Santa Cruz - Rua Felipe Cardoso, s/nº - Santa Cruz (necessário agendamento prévio)