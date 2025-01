Cotada no BBB25, Daniele Hypólito pede exoneração de cargo no governo do Rio

Os nomes dos participantes do BBB25 serão anunciados apenas na próxima quarta feira (9), mas o público já debate nas redes sociais sobre quem estará na casa mais vigiada do Brasil. O nome de Daniele Hypólito já havia sido ventilado anteriormente e agora ganhou ainda mais força após a ex-ginasta pedir exoneração do cargo público que tinha na Secretaria de estado de esporte e lazer do Rio de Janeiro.

A rescisão foi publicado no Diário oficial do estado na última terça feira (7). O fim do contrato coincide com o início do confinamento dos participantes no hotel, como manda a regra do programa.

Nas redes sociais, Daniele não comentou o caso, mas apareceu em uma parede com o fundo branco, tomando um café da manhã. "Fui derrubada da cama hoje. Eu queria dormir até o meio-dia, mas deu seis e meia da manhã, meus olhos arregalaram e me derrubaram da cama. Falaram: 'Acorda, levanta, o dia já começou'", disse ela, aos risos, publicando em seguida um vídeo fazendo poses no sofá.

Vale lembrar que nessa edição, os participantes entram no jogo como duplas e Diego Hypólito, é cotado para ser parceiro da irmã na disputa.