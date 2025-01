Homem é encontrado morto a tiros em frente ao 12º BPM de Niterói

Um homem foi encontrado morto a tiros em frente à sede do 12º Batalhão de Polícia Militar, no Centro de Niterói, na manhã desta quarta-feira (08). O corpo foi abandonado na calçada de uma borracharia Avenida Jansen de Mello, próximo à entrada da Comunidade do Sabão. Relatos iniciais indicam que o crime pode ter acontecido no interior da comunidade e que o corpo foi trazido para a principal em seguida; a informação está sendo investigada pela Polícia Civil.



A vítima - um homem negro, de aproximadamente 30 anos - ainda não teve a identidade confirmada. A motivação e a autoria dos disparos ainda está sendo apurada. Segundo a Polícia Militar, os agentes do 12° BPM foram acionados por volta das 11h. Policiais da Delegacia de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNSG) também foram acionados e periciaram o local. O corpo foi levado para o IML do Barreto.

Caso é investigado pela DH | Foto: Enzo Britto

