Piloto de apenas 7 anos morre em acidente de moto

Um piloto mirim de apenas sete anos de idade morreu após sofrer um acidente em uma pista de kart na Holanda. Considerado uma promessa do motociclismo, o holandês Sid Veijer sofreu um acidente no último dia 22 de dezembro e estava internado desde então. Ele não resistiu aos ferimentos e faleceu neste domingo (05).

Sid era primo do também piloto Collin Veijer, competidor da Moto2, e apesar da pouca idade, já era campeão da Holanda na classe Junior A de motociclismo. Ele estava treinando em um kartódromo coberto na aldeia Swalmen quando perdeu o controle e colidiu. Ele sofreu ferimentos na cabeça e desenvolveu um edema cerebral.

O óbito foi confirmado pela família. Em nota, o piloto Collin lamentou a morte da criança. “Sid, você lutou o máximo que pôde com tudo o que aconteceu, mas essa dura e difícil batalha você não pôde vencer. Tenho muito orgulho de ser seu primo e nunca vou esquecer os tempos divertidos que tivemos, mesmo não tendo passado muito tempo em casa. Nunca vou esquecer as memórias e nunca vou esquecer de você como pessoa. Você estará sempre na minha mente. Você me deixa mais motivado para lutar tão duro quanto você fez”, afirmou.