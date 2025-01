Sertanejo Benício leva 32 pontos no rosto após ser agredido com garrafa

O cantor sertanejo Benício, dupla com Hermes, foi agredido com uma garrafa depois de realizar um show no Réveillon em João Pinheiro, interior de Minas Gerais. O músico apareceu nas redes sociais pela primeira vez após o ocorrido e mostrou como ficaram os ferimentos em seu rosto depois de ter levado mais de 30 pontos.

"Se a porta abrir, ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus", escreveu o sertanejo na legenda de um vídeo em que aparece tocando violão enquanto se recupera em casa. Ele recebeu várias mensagens de carinho de fãs da dupla.

Em entrevista ao portal Renato Sertanejeiro, o músico detalhou como tem sido a recuperação: "Levei 32 pontos no rosto. Estou fazendo um procedimento de cicatrização para ver se vai precisar fazer plástica. Estou em processo de recuperação. O mínimo que o médico pediu para mim é ficar 90 dias sem sol, então não posso nem sair de casa. Está sendo muito difícil".

Por conta do ocorrido, a dupla precisou cancelar shows que já estavam agendados. Um deles, inclusive, seria realizado logo após a apresentação da dupla em João Pinheiro. Eles estavam se preparando para ir cantar em Santa Rosa da Serra, também em Minas, quando Benício foi agredido.

O que aconteceu com Benício?

Um homem suspeito de ter agredido o sertanejo foi preso na última quinta-feira (2). Conforme divulgado pelo portal "g1", o suspeito disse em depoimento que estava no show acompanhado da esposa e que agrediu o cantor porque o viu beijando a mulher. Testemunhas ouvidas pela polícia negaram que o beijo tivesse ocorrido, ainda segundo o veículo. Benício conta:

"Quando a polícia pegou ele (o suspeito), ele deu o depoimento de que eu estava beijando a esposa dele na escada do palco, e isso não aconteceu. Tem várias provas, várias pessoas, estava nossa equipe toda em cima do palco, tinha espectador olhando lá".

O sertanejo também detalhou como teria sido o momento em que recebeu a garrafada no rosto: "Eu estava no show da virada do ano, aqui na nossa cidade, João Pinheiro, e assim que terminou a apresentação estavam esperando a gente colocar 'os trem' no ônibus porque tínhamos que ir para outro show. No momento em que estávamos enrolando os cabos, guardando os equipamentos, eu estava de cabeça baixa. Subiram duas mulheres no palco e pegaram o violão do Hermes, que estava no pedestal. Falei com ele, que pegou com elas. Depois, entregou o violão ao nosso produtor, que foi guardar. E eu voltei a enrolar os cabos. Uma outra pessoa subiu na lateral do palco e cutucou meu ombro, pensei que era alguém me chamando, normal. Na hora que virei o rosto para olhar, recebi a garrafada. Nosso produtor correu comigo para o hospital".