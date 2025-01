Governo brasileiro acompanha surto de vírus respiratório na China

À luz do surto de metapneumovírus humano (HMPV) na China, o Ministério da Saúde do Brasil disse que está monitorando com atenção o quadro de infecções respiratórias no país oriental. Nas últimas semanas, o Governo chinês registrou um aumento no número de casos da doença, principalmente entre crianças.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) ainda não emitiu alerta internacional sobre a doença. Ainda não há indícios de avanço do vírus em outros territórios. Apesar disso, o Governo brasileiro disse que está em contato com autoridades de outros países e da OMS para monitorar a situação. O vírus foi registrado no Brasil pela primeira vez em 2004 e é monitorado, desde então, pelo Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica (Sivep).

Embora os riscos de avanço da HPMV na América Latina sejam pouco prováveis, o coordenador-geral de Vigilância da Covid-19, Influenza e outros Vírus Respiratórios do Ministério da Saúde, Marcelo Gomes, recomendou o reforço de imunizantes para doenças respiratórias oferecidos pelo SUS.

“É muito importante incentivar a vacinação entre os brasileiros, pois a imunização contra a covid-19 e a gripe é uma das maneiras mais eficazes de prevenção, especialmente para grupos prioritários como idosos, gestantes, crianças e pessoas com comorbidades. As vacinas contra covid-19 e influenza continuam sendo eficazes contra formas graves, reduzindo o número de hospitalizações e óbitos pelas variantes em circulação. Além disso, o uso de máscaras por pessoas com sintomas gripais e resfriados ajuda a diminuir a transmissão de todos os vírus respiratórios, inclusive o metapneumovírus”, explica Gomes.