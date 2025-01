Mulher, suspeita por envenenar familia em cidade do Sul do país é presa

Mulher, suspeita de matar três pessoas de uma família por envenenamento, foi presa neste domingo (5) pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul. Identificada como Deise Moura dos Anjos, a mulher é nora da idosa — Zeli dos Anjos — que preparou o bolo contaminado com arzênio. Zeli ainda poermanece internada no hospital. Além disso, a Deise também foi considerada como suspeita pela morte de seu marido, o qual morreu da mesma forma há três meses.

Encaminhada para a Delegacia de Polícia de Torres e está detida no Presídio Estadual Feminino de Torres, Deise responderá por triplo homicídio duplamente qualificado e tripla tentativa de homicídio duplamente qualificada.

As autoridades informaram que a causa seria uma desavença familiar que persiste há mais de 20 anos entre a suspeita e as vítimas. Não foram revelados detalhes sobre a briga.

O corpo do marido da suspeita foi exumado com o objetivo de realizar exames toxicológicos e analisar se existe uma relação com as mortes ocorridas em 24 de dezembro.

Segundo o boletim médico, a mulher que preparou o bolo, Zeli dos Anjos, de 60 anos, segue internada na UTI em estado estável. A criança de 10 anos que também comeu o bolo recebeu alta na última sexta-feira (3).