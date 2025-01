Elenco do Vasco, com novos reforços, se reapresenta e inicia preparação para temporada 2025

Fábio Carille comandou a primeira atividade do Vasco visando a temporada de 2025 - Foto: Matheus Lima/Vasco

Fábio Carille comandou a primeira atividade do Vasco visando a temporada de 2025 - Foto: Matheus Lima/Vasco

O elenco do Vasco se reapresentou e iniciou o planejamento para a pré-temporada para o ano de 2025 nesta segunda-feira (06). Os jogadores do elenco principal já começaram a se preparar para o ano no CT Moacyr Barbosa.

Após 29 dias de férias, o elenco principal teve mais dias de descanso em relação ao grupo que iniciou a preparação para o Carioca no final de dezembro. O grupo alternativo irá disputar as primeiras rodadas do estadual e por isso voltou antes das férias.

A maioria desse grupo é composto por jogadores que são da base vascaína e também por atletas que retornaram de empréstimo de outros clubes. Já o grupo que se reapresentou nesta segunda é o conjunto que o torcedor do Vasco já mais acostumado a ver, com titulares e reservas da temporada 2024.

Além deles, os reforços já acertados para 2025 também estiveram com o elenco. São eles, Daniel Fuzato, Lucas Oliveira, Lucas Freitas e Tchê Tchê.